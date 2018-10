PESCARA – Piccolo imprevisto buffo per la giornalista Daniela Senepa che, in collegamento con RaiNews24 è stata quasi investita da un’ambulanza. In un filmato divenuto virale sul web, la storica inviata Rai stava aggiornando la redazione su un incendio a Pescara quando è stata costretta a spostarsi per lasciar passare i mezzi di soccorso. Uno di questi però l’ha colpita alla mano con lo specchietto retrovisore e alla giornalista è scappata una imprecazione in dialetto abruzzese. Poi, resasi conto, si è tappata la bocca con la mano. Alla fine la giornalista riprende a parlare e si giustifica: “Adesso mi sono fatta male anche io…”.

La reazione spontanea ha fatto sorridere gli abruzzesi che stavano seguendo in diretta tv il servizio. Daniela Senepa, molto apprezzata in Rai anche per i suoi resoconti puntuali dopo il terremoto dell’Aquila, è stata poi sommersa di messaggi di solidarietà sui social da amici e colleghi che le hanno riconosciuto la genuinità del gesto.

Su Facebook la giornalista ha commentato: “Ricordo sommessamente che i video Rai sono proprietà Rai e vige inoltre una proprietà del diritto di immagine. Ben venga la satira che è sempre sinonimo di intelligenza e libertà mentre insulti e derisioni sono degni dei loro autori”.