Daniele Orsato in diretta a 90° Minuto: “Il fallo di Pjanic contro l’Inter? Ho sbagliato” VIDEO

Il fallo di Pjanic e non solo, l’arbitro Daniele Orsato in diretta a 90° minuto. Per la prima volta nella storia un arbitro di calcio si concede ai microfoni e risponde alle domande dei giornalisti. Ed è proprio Orsato in diretta a motivare la scelta “di chiarezza” imposta dall’Aia: “Se verrà utilizzato per la polemica non andremo da nessuna parte. Cerchiamo di sfruttare quest’occasione per fare chiarezza”.

Orsato parla del fallo di Pjanic

In tv Daniele Orsato fa chiarezza su uno degli episodi che ha più discutere negli anni scorsi, e ovviamente non si poteva che non parlare di Inter-Juventus e quel fallo commesso da Pjanic su Rafinha con la mancata espulsione nei confronti dell’ex centrocampista della Juventus, che era già ammonito.

Orsato racconta la sua verità, ovvero cosa ha pensato in quella frazione di secondo che ebbe per valutare quell’intervento: “Il fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juve? Non serve andarlo a rivedere, sicuramente è un errore. La vicinanza non mi ha portato a vedere quello che poi ha mostrato la tv. L’ho vista in modo diverso, è stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il VAR non è potuto intervenire per cui resta l’errore”.

Orsato e gli arbitri che sbagliano

“Gli errori li facciamo e non ci tiriamo indietro quando si tratta di ammetterli. Continueremo a lavorare sui nostri errori e miglioreremo cercando di commetterne sempre meno”, dice Orsato. “Io non cambio il mio modo di arbitrare dalla Serie A alle gare di Champions, per cui non trovo grande differenza tra arbitraggi in Italia o all’estero. E in Serie A non ci sono affatto gare facili…”.