“Darboe svegliati ca…”, la sfuriata di Mourinho durante Roma-Debrecen è virale su TikTok VIDEO YOUTUBE. Lo Special One non ha gradito una palla persa banalmente dal giovane centrocampista giallorosso. Invece di appoggiare la palla al compagno di squadra, Darboe l’ha scagliata direttamente in fallo laterale.

Mourinho, la sfuriata a Darboe sul risultato di 2-1 per la Roma

Come si può vedere dal video in fondo all’articolo, la partita era ferma sul risultato di 2-1. La Roma non aveva iniziato bene la gara e Mourinho era piuttosto nervoso. Poi i giallorossi sono usciti alla distanza fino ad imporsi con il risultato finale di 5 a 2.

La due reti incassate dai giallorossi sono frutto di errori difensivi piuttosto clamorosi. Nell’azione del primo gol degli ungheresi, Reynolds lascia crossare l’avversario ed il centravanti del Debrecen è praticamente dimenticato da Kumbulla. Sul secondo gol, è pessimo sia il posizionamento difensivo della Roma che la papera di Fuzato.

Non solo la sfuriata a Darboe, Mourinho può sorridere con i gol degli attaccanti

Ma ci sono anche tante notizie positive per Mourinho. Tutti gli attaccanti sono andati in gol. Dzeko ha realizzato una doppietta mentre Borja Mayoral, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini hanno chiuso il match con una rete a testa. Dopo questo 5-2 rifilato al Debrecen, la Roma proseguirà il suo ritiro precampionato in Portogallo. Tra qualche giorno, il 28, la Roma se la vedrà contro il Porto. Video YouTube.