L’illusionista David Blaine si è librato nell’aria appeso a 52 palloncini. E’ avvenuto nel deserto dell’Arizona.

David Blaine fa l’illusionista, ha 47 anni ed è noto per le sue imprese spericolate. Appeso a 52 palloncini pieni di elio è salito fino a una altezza di 5000 metri per poi tornare a terra con il paracadute.

David Blaine, cosa scrive nel video postato in Rete

L’illusionista presenta così la sua impresa: “David Blaine ridefinisce ancora una volta la magia per un evento dal vivo senza precedenti in un momento in cui il mondo ha bisogno di una distrazione positiva”.

“Portando meraviglia, speranza e possibilità illimitate, David affronta la sua impresa più ambiziosa e rivoluzionaria”.

Chi è Blaine

Wikipedia, a proposito di Blaine scrive: “È noto per le sue imprese di resistenza e le magie da strada eseguite durante i suoi show. È detentore di diversi record del mondo. Il New York Times ritiene Blaine come il moderno Houdini.

E’ nato a Brooklyn il 4 aprile del 1973. E’ figlio unico di William Perez, un veterano della guerra del Vietnam, di origini per metà portoricane e per metà italiane, e di Patrice Maureen White, un’insegnante statunitense, nata da una famiglia ebraica di origini russe.

I genitori, non legalmente sposati, si separarono poco tempo dopo la sua nascita e, di conseguenza, venne cresciuto da sua madre.

Quando aveva dieci anni, la madre si sposò con John Bukalo, dal quale ebbe poi un figlio, Michael James, e con il quale si trasferirono a Lacrosse nel Wisconsin, dove frequentò la locale Lacrosse High School a Wisconsin (fonte: YouTube, Wikipedia).