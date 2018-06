ROMA- David Copperfield è stato costretto a svelare uno dei suoi trucchi più famosi in tribunale e ora non potrà più farlo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tutta colpa di un incidente durante una delle esibizioni, in cui uno dei suoi spettatori è inciampato ed è caduto ferendosi e gli ha fatto causa per ottenere un risarcimento.

A portare il celebre illusionista davanti ai giudici è stato Gavin Cox, un inglese di 57 anni, che durante lo show è caduto e si è ferito. Il trucco di Copperfield richiedeva la partecipazione di tredici volontari coinvolti da pubblico e consisteva nella sparizione di massa di questi spettatori, per poi farli riapparire alle spalle degli altri in sala.

Dopo essere stato citato in giudizio, Copperfield ha dovuto svelare il trucco in tribunale a porte aperte, dato che il giudice non ha accolto la richiesta dei legali dell’illusionista di svolgere l’udienza a porte chiuse per non svelare i suoi segreti del mestiere.

Ecco in cosa consiste il trucco della sparizione: alcuni assistenti muniti di torce facevano uscire i tredici volontari da dietro alcune tende oscuranti e poi li guidavano per passaggi nascosti, fino a ricomparire. L’avvocato di Cox ha accusato l’illusionista di aver fatto passare il volontario in un tunnel pericoloso per la presenza di detriti per dei lavori di ristrutturazione. I giudici però hanno stabilito che l’incidente non è stato causato da Copperfield e hanno negato il risarcimento, ma intanto hanno privato l’illusionista di uno dei suoi trucchi principali: non sarà più inserito negli spettacoli, ora che è svelato.

(Video da YouTube)