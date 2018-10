BLACKPOOL – La polizia britannica di Blackpool divulga una foto che mostra un uomo ricercato per aver rubato alcune birre in un supermercato. Le immagini sono state riprese dalle telecamere di sicurezza e diffuse sui social, scatenando la reazione degli utenti che hanno notato una certa somiglianza con David Schwimmer, il Ross della serie televisiva ”Friends”.

La star ha voluto rispondere pubblicando un video ironico sul suo profilo Twitter e Facebook: nelle immagini, il noto attore stringe una cassa di birra, percorrendo il corridoio di un supermercato, proprio come il suo presunto sosia. “Agenti, giuro che non sono stato io. Come potete vedere, ero a New York. Alla laboriosa polizia di Blackpool, in bocca al lupo con le indagini” scrive l’attore.

E la polizia britannica ha preso molto sul serio la questione, rispondendo a quanti hanno fatto notare la somiglianza con l’attore della sitcom americana. “Grazie a tutti per la veloce risposta”, ha infatti replicato la polizia, scagionando in questo l’attore, riferendo che, dalle indagini, è emerso che “l’attore si trovava in America nel giorno del fatto”, il 20 settembre scorso.