ROMA – Grave incidente durante la 62esima edizione della Daytona 500: l’auto di Ryan Newman è stata protagonista di un terribile scontro avvenuto a 320 km/h. Il pilota 42enne è stato immediatamente trasportato all’Halifax Medical Center: le sue condizioni sarebbero gravi ma le ferite non sarebbero letali.

Fondamentale è stato l’intervento degli addetti alla sicurezza che lo hanno tolto dall’auto in tempi record. La Ford numero 6 di Ryan Newman ha preso fuoco dopo essersi scontrata in pista. L’auto si è ribaltata, ha continuato a strusciare la strada colpendo un’altra auto e le barriere protettive. Una volta ferma, la sicurezza ha spento il fuoco con gli estintori ed estratto Newman dalla vettura completamente accartocciata.

La corsa è stata vinta da Danny Hamlin che si è detto dispiaciuto per quanto accaduto a Ryan Newman.

Daytona 500 fa parte della Nascar, la National Association for Stock Car Auto Racing, una joint venture statunitense che organizza e gestisce vari campionati automobilistici principalmente negli Stati Uniti e in Canada. La Nascar, scrive Wikipedia, è il secondo avvenimento sportivo più seguito, subito dopo il Super Bowl di football americano, attraverso i programmi televisivi in America.

Le gare sono trasmesse in 150 nazioni e coprono 17 dei primi 20 posti nella classifica degli eventi sportivi più visti negli Usa.

