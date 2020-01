De Rossi si traveste e va a vedere (come promesso) il derby in Curva Sud VIDEO

ROMA – Daniele De Rossi aveva promesso di andare a vedere un giorno il derby in Curva Sud e lo ha fatto… solo che non se ne è accorto nessuno.

“Negli anni – disse De Rossi nella conferenza di addio – i tifosi hanno dimostrato di tenere a me. Non li ho cambiati mai per qualche ipotetica coppa. Ho avuto 3-4 anni per andare in squadre che possono vincere più della Roma, ma ci siamo scelti a vicenda. Sarebbe un dramma se io me ne fossi andato e i tifosi potevano dire lo stesso. Lo stato attuale delle cose vede un grande amore, che penso continuerà sotto forme diverse. Magari mi troveranno con una birra e un panino in qualche settore a tifare i miei amici”.

Promessa mantenuta. L’ex centrocampista della Roma, infatti, ha escogitato un travestimento ad hoc per non farsi riconoscere dai tifosi e dai giornalisti: parrucca, cappello e un naso di gomma.

De Rossi, per l’occasione, è stato accompagnato da Valerio Mastandrea.