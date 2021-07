Dean Boxall, Ariarne Titmus vince i 400 stile libero e l’allenatore australiano impazzisce in tribuna VIDEO

Ariarne Titmus vince l’oro nei 400 stile libero e in tribuna l’allenatore Dean Boxall non riesce a contenere la gioia con una esultanza prolungata e davvero esuberante. Boxall si è strappato la mascherina, ha alzato i pugni in aria e poi si è lasciato andare ad una esultanza davvero esuberante di fronte alla vetrata della tribuna.

Le guardie di sicurezza hanno cercato in diverse situazioni di tranquillizzare Boxall ma non c’è stato modo di placare la sua gioia.

Dean Boxall, le parole di Ariarne Titmus dopo la finale

“Lui significa tutto per me – ha detto Ariarne Titmus dopo la gara parlando del suo allenatore – È proprio così Dean, è semplicemente appassionato. Mette il 100% nell’essere un allenatore di nuoto”. Boxall si è emozionato quando la ventenne è salita sul podio e ha indossato la medaglia d’oro e la stessa Titmus ha parlato così della sua reazione: “In realtà è stato difficile contenerlo. Potevo vedere Dean dall’altra parte che urlava a squarciagola. Non lo vediamo così spesso, quindi mi è venuta voglia di piangere”.

Dean Boxall, l’esultanza ispirata a Ultimate Warrior

Boxall ha ammesso che la sua esultanza è ispirata da quella di Ultimate Warrior, un wrestler professionista molto famoso tra gli anni ’80 e ’90 (“È il mio preferito. Combattevo con mio fratello… amavo l’Ultimate Warrior”); ma ha affermato: “Devo scusarmi perché in realtà mi sono tolto la maschera per errore, l’ho strappata e l’ho persa solo in questo momento”.