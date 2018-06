CHICAGO – Dennis Rodman è un ex giocatore dell’Nba che è stato per ben cinque volte in Corea del Nord e si dichiara amico personale di Kim. L’atleta viene intervistato dalla Cnn [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ed esprime tutto il suo sostegno allo storico vertice tra Donald Trump e Kim Jong-Un scoppiando a piangere. Il leggendario campione dei Chicago Bulls ha espresso così il suo desiderio che “il summit sia un successo” ed è “felice di far parte di questo”.

“Me lo merito”, ha detto in un’intervista da Singapore. Rodman era commosso spiegando che durante una delle sue visite a Pyongyang, il leader nordcoreano aveva consegnato un messaggio destinato all’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che, secondo Rodman, ha rifiutato di riceverlo.

Rodman ha raccontato di aver ricevuto minacce di morte negli Stati Uniti per le sue visite al regime ed ha aggiunto di “credere nella Corea del Nord”. Il giocatore di basket è un sostenitore di Donald Trump.