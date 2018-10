LOS ANGELES – Deontay Wilder, campione del mondo dei pesi massimi WBC, era ospite di una trasmissione su Espn, quando i conduttori gli hanno chiesto di mostrare il suo destro. Il pugile americano ha visto davanti a sé il pupazzo e non ci ha pensato due volte, mollando un pugno violento in pieno viso alla mascotte che è caduta a terra.

I conduttori non sanno se ridere o piangere e cercano di sdrammatizzare decretando anche il ko della mascotte, mentre Wilder si rende subito conto del danno provocato. Infatti, l’uomo all’interno del pupazzo ha riportato una frattura alla mascella.



WATCH: Deontay Wilder punches a mascot, not realising there’s a person inside, and breaks his jaw. pic.twitter.com/v1kcThREiA

— Casual Sports News (@casualsportsn) 13 ottobre 2018