PORTO ALEGRE – Tutti in fila ad aspettare il proprio turno per sniffare. È accaduto in una prigione brasiliana ad una dozzina di detenuti, tutti in fila aspettando il loro turno per sniffare della cocaina posizionata su un piccolo tavolo. Un gruppo di persone sembra tenere la situazione sotto controllo da dietro, facendo in modo che nessuno prendesse più del dovuto o rovesciasse il tavolino facendo cadere la grande quantità di droga disposta ordinatamente sopra, in sei file da venti ‘righe’ ciascuna.

Le immagini dimostrano che nel paese sudamericano, la situazione è completamente fuori controllo. Sono state girate dal carcere di Porto Alegre a sud del Brasile e sono finite su YouTube. Il video è stato poi ripreso da Dagospia che scrive: