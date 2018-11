ROMA – Correva l’anno 2001 e un ventitreenne Alessandro Di Battista si sbracciava sul palco di un villaggio turistico a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Di Battista faceva l’animatore e si faceva chiamare “Cuore di panna”. Curioso nome di battaglia per uno che anni dopo sarebbe divenuto il capofila dell’ala più dura e intransigente del Movimento 5 Stelle.

A pubblicare le foto esclusive è il settimanale Oggi, in edicola giovedì 15 novembre, che sul web ha scovato anche un video in cui Di Battista si esibisce in una improbabile coreografia.

Un suo ex collega racconta alla rivista che con lui lavoravano all’epoca anche Carlo Randazzo, oggi uomo della comunicazione e responsabile eventi 5 Stelle alla Camera dei Deputati e Livio di Stefano, fratello di Manlio. divenuto sottosegretario agli Esteri del governo Conte.