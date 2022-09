Di Maio in versione Dirty Dancing in un ristorante di Napoli VIDEO Poi lo scontro con Calenda su Twitter

Luigi Di Maio in versione Dirty Dancing in un ristorante di Napoli. Il Ministro degli Esteri è stato protagonista di un siparietto, che ovviamente ha fatto il giro della Rete, durante il suo tour elettorale.

Di Maio come ‘Baby’, vola sulle note di Dirty Dancing

Ospite dello storico ristorante “Nennella” ai Quartieri Spagnoli, l’ex capo del Movimento Cinque Stelle si è visto sollevare durante la serata in aria dai camerieri del locale, tutti rigorosamente in maglia rossa, col sottofondo di “The Time of My Life“, la celebre canzone di Dirty Dancing. Proprio come faceva Patrick Swayze nei suoi ‘Balli proibiti’ con Baby (Jennifer Gray).

Di Maio si è prestato a farsi trasportare per alcuni secondi dai camerieri, di braccia in braccia, tra gli applausi dei presenti. Il video del leader di Impegno civico è diventato virale in pochi minuti.

Il botta e risposta con Calenda su Twitter

Un video che non è passato inosservato ai suoi rivali, come il leader di Azione Carlo Calenda, che ha commentato così su Twitter: “Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana. Fine”. E l’esponente del Terzo Polo aggiunge: “L’unica possibilità di essere eletto è che lo votino gli elettori del Pd nel collegio uninominale. Fate voi“.

Pronta la replica di Di Maio: “Caro Calenda, ho prenotato un tavolo a nome mio da Trattoria da Nennella, è per tre, così puoi andarci anche con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Approfittane, uno staff meraviglioso, esuberante, pieno di energia che si fa il mazzo dalla mattina alla sera. Così per qualche ora esci dalla bolla social e la smetti di fare il radical chic. A presto e viva Napoli”.