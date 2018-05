ROMA – Da quanto si conoscono Luigi Di Maio e Paolo Savona? E’ la domanda che in molti si pongono dopo che per tutta la giornata è rimbalzato in rete un video del 2016 in cui il professore sardo afferma di averlo incontrato all’epoca per parlare di euro. Ma il capo politico dei 5 Stelle continua a ribadire quanto detto pochi giorni fa a Fiumicino, quando davanti ai microfoni ha raccontato di conoscere il professore da poche settimane e di non voler uscire dall’Euro. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Oggi all’assemblea dei gruppi M5s Di Maio ha giurato di averlo incontrato solo 15 giorni fa, per intercessione dell’alleato Matteo Salvini.

“Non l’ho mai incontrato e non abbiamo mai discusso di euro – ha affermato Di Maio – La conoscenza tra me e Savona è avvenuta con Salvini a Roma una settimana prima di formare la squadra dei ministri”. Ma il video circolato in rete prova che non è così. E’ lo stesso economista che, parlando ad un convegno del 16 settembre 2016, raccontava di aver avuto un lungo colloquio con il leader pentastellato per parlare proprio di un’ipotetica uscita dall’euro.

A questo punto tre sono le possibili soluzioni dell’enigma: Di Maio è smemorato, oppure bugiardo o ancora Savona ha raccontato una clamorosa balla al pubblico in sala. Il filmato tra l’altro smentisce Di Maio anche sulla sua ritrovata fede europeista: al pubblico in sala infatti Savona racconta che in quel famoso colloquio chiese a Di Maio quale fosse la sua idea di Europa. La risposta del politico sarebbe stata: “Niente, dobbiamo uscire dall’euro”.