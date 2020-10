Il rapper Diablo Baby e nuovo fidanzato di Jessica Mazzoli in un video su Instagram si scaglia contro Morgan.

Diablo Baby esordisce così: “Buongiorno caro Morgan, è arrivato il momento di dire due paroline, visto che fino ad adesso sono stato in silenzio ma non ce la faccio più, sono proprio stanco”. Il rapper 21enne è il nuovo fidanzato di Jessica Mazzoli, l’ex fidanzata di Morgan e madre di sua figlia Lara. Sui social si scaglia contro il cantante accusandolo di averle inviato “messaggi sconci”.

“Pensi di prendere per il c**o tutti, ma ora è arrivato il ventenne di turno a farti le scarpe. Ora mi sono proprio inc…to – dice Diablo Baby -. Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di m..da, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito? E tu saresti quello che si è candidato come sindaco?”.

Le parole di Jessica Mazzoli

Anche la stessa Jessica Mazzoli è poi intervenuta per confermare le accuse del compagno nei confronti di Morgan: “Ragazzi, si può ridere e sdrammatizzare e tramite una citazione per amplificare il concetto – ha scritto su Instagram -. Ma tutto quello che si cela dietro vi assicuro che non fa ridere per niente anzi. Purtroppo è la verità, per quanto una persona possa pensare che sia assurda. Non sempre si trovano uomini che accettano. Questo ti fa capire che sul cammino a volte si possono trovare persone che ci tengono davvero”. (Fonti Instagram e Il Fatto Quotidiano).