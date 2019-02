ROMA – Diletta Leotta disturbata dal cane durante l’allenamento mattutino. La conduttrice, come molte sue colleghe, fatica molto per mantenersi in forma.

Ogni mattina, infatti, si sottopone a delle sedute mattutine di allenamento che spesso vengono documentate con dei video postati in rete. Accanto a lei il personal trainer di fiducia.

Questa volta però, la conduttrice di Dazn non riesce a trovare la giusta tranquillità a causa di un simpatico disturbatore: si tratta di Brando, il suo cagnolino. L’animale vorrebbe a tutti i costi mordere l’allenatore della Leotta e fa di tutto per riuscirci mentre la sua padroncina è intenta ad allenarsi. I due ridono anche perché la stazza del cane non fa di certo paura.

La Leotta, qualche settimana fa aveva pubblicato una foto che la ritraeva in tenuta da corsa. In quel caso si trattava di corsa.L’allenamento si era svolto nella splendida cornice di Acitrezza, vicino alla sua amata Catania: qui, la conduttrice siciliana si era concessa 8,5 chilometri di corsa.

Dopo aver terminato la sua seduta di allenamento, aveva deciso di postare alcuni immagini sul suo profilo Instagram. Anche in quel caso, la Leotta era apparsa molto sensuale. I suoi leggings sono super attillati avevano stuzzicato i fan che l’avevano riempita di complimenti, alcuni anche un po’ sopra le righe, su Instagram.