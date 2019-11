ROMA – Ciro Immobile e Diletta Leotta a pesca insieme. La presentatrice di Dazn e il giocatore della Lazio, hanno passato alcune ore insieme per girare un’intervista che andrà in onda su “Linea Diletta”.

I due si sono dati appuntamento sulle rive del Lago di Vico a Caprarola in provincia di Viterbo. “Ciao amici. Oggi vado a pescare e mi accompagna un pescatore molto speciale“, ha commentato Diletta sulle proprie storie Instagram. Il video è stato poi postato anche su YouTube. Immobile se la ride e sfodera un pesce finto.

Diletta Leotta non cancella i commenti volgari su Instagram

Diletta Leotta, nei giorni scorsi aveva pubblicato un post su Instagram per annunciare la sua partecipazione al film di animazione “Pupazzi alla riscossa” come doppiatrice di Mandy, uno dei protagonisti. Nonostante il suo post parlasse unicamente di questo, molti utenti di Instagram le hanno lasciato commenti volgari. Non è una novità: anche in passato la Leotta non ha cancellato né bloccato questo tipo di utenti.

L’atteggiamento di Diletta Leotta non piace a tutti. Ad esempio Selvaggia Lucarelli la criticò senza troppi giri di parole scrivendo: “Potresti cominciare dal ripulire la tua bacheca Instagram e chiedere rispetto lì agli uomini, anziché cancellare solo i messaggi di chi dice che sei rifatta. Così, per dire”.

A distanza di alcuni mesi, l’atteggiamento di Diletta Leotta non è cambiato di una virgola. La conduttrice di Dazn non censura né i commenti volgari, né i commenti offensivi nei suoi confronti. Probabilmente la sua unica preoccupazione è la crescita del suo profilo Instagram che è sempre più popolare in Italia e nel resto del mondo.

Fonte: Instagram, YouTube