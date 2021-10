Dino Giarrusso (M5s) non sa l’inglese e rinuncia all’intervento al Parlamento Ue: “I’m not perfect in english”

Dino Giarrusso, gaffe del parlamentare europeo di M5s. Durante una seduta del Parlamento Europeo, Giarrusso si è preparato un intervento sulla salvaguardia del prosecco italiano. Nel video, l’eurodeputato viene invitato prima ad aprire il microfono, poi ad accendere la videocamera. Giarrusso non accende la telecamera per questioni tecniche: ciò non permette la traduzione simultanea di quello che sta dicendo e gli viene detto che dovrà fare il suo intervento in inglese.

Dino Giarrusso non sa parlare inglese molto bene: virale il video girato al Parlamento Europeo

Il video è diventato virale ed è stato ripreso fra gli altri dall’account Twitter di Azione. Giarrusso comincia quindi a parlare in inglese specificando di non essere molto bravo: “I try it, i’m not perfect in english”. Dopo un po’ cede e comincia a parlare di nuovo in italiano. Viene richiamato e lui si giusitifica: “Non mi è stato detto che avrei dovuto farlo in inglese, ma che potevo farlo in italiano. Chiedo di poterlo fare in italiano, se possibile”.

L‘ex Iena riceve però una risposta negativa: “Senza telecamera non può essere interpretato”. Giarrusso spiega di aver scritto l’intervento in italiano e di non essere in grado di tradurre. Deve quindi rinunciare al suo intervento in difesa del prosecco.