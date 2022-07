Disneyworld, maxi rissa per la fila tra due famiglie: tre arresti, banditi dai parchi

Una semplice discussione per la fila si è trasformata in una maxi rissa tra due famiglie al Disneyworld di Orlando, in Florida. Tre persone sono state arrestate mentre una è stata portata in ospedale per una ferita sul volto.

Maxi rissa per la fila a Disneyworld

Il tutto è accaduto quando, durante la fila per uno spettacolo di Topolino, una giovane donna si è accorta di aver lasciato il cellulare sullo scooter e si è allontanata per recuperarlo. Quando è tornata, i componenti di un’altra famiglia che erano in coda, hanno iniziato a spintonarla perché non volevano che li superasse per raggiungere i suoi parenti. A quel punto il diverbio in pochi secondi si è trasformato in una rissa.

Banditi dai parchi a tema Disney

La disputa si è trasformata in combattimento fisico prima che la sicurezza intervenisse e scortasse fuori gli ospiti. Come riportano i media locali, tre persone sono state arrestate per la rissa a Disneyworld, mentre una p stata trasportata in ospedale a causa di una profonda ferita al mento. La rissa è avvenuta intorno alle 19.30 di mercoledì scorso. Tutti i partecipanti alla rissa sono stati banditi da Disneyworld per sempre. Durante la rissa, sono intervenuti anche vigili del fuoco e paramedici.