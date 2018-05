NEW YORK – Per protestare contro la sua professoressa che l’aveva ripresa per via di un paio di shorts troppo corti, Letitia Chai, studentessa della Cornell University dello stato di New York, si è tolta i vestiti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] mentre discuteva la sua tesi dal titolo Acting in Public: Performance in Everyday Life.

Rebekah Maggor, docente del corso “Performing and media arts”, qualche giorno prima, durante le prove della presentazione, avrebbe sottolineato quanto fossero “corti “i suoi shorts.

Per la docente, quei pantaloncini erano troppo corti: Letitia avrebbe dovuto fare attenzione perché, in qualità di oratrice, anche i suoi vestiti avrebbero “comunicato”. La professoressa temeva che avrebbero attirato le attenzioni degli uomini presenti, che avrebbero quindi giudicato la tesi verteva sul tema dell’integrazione dei profughi, in maniera differente.

Letitia ha così deciso di indossarli di nuovo alla tesi stessa e si è cominciata a spogliare durante la discussione. Rimasta in biancheria intima, Letitia ha chiesto anche ai presenti in aula di spogliarsi. Come testimonia la parte finale del filmato, alcuni hanno accolto l’invito. Su Facebook la ragazza ha deciso di postare il filmato. A seguire la versione con traduzione di Repubblica Tv.