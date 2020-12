Don Pietro Cesena, il parroco di Borgotrebbia durante l’omelia: “Bevete tutto, gli astemi non vanno in paradiso”

Don Pietro Cesena, queste le parole pronunciate durante l’omelia. Il video è diventato virale: “Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna!”

“In paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare, perché si beve il vino”!

Don Pietro è parroco della popolosa frazione di Borgotrebbia alla prima periferia di Piacenza, zona un tempo chiamata la “Stalingrado Rossa”.

Il video dell’omelia di Natale, interrotta da scroscianti applausi dei fedeli presenti, è diventato intanto virale sui social.

Don Pietro Cesena è un sacerdote molto popolare a Piacenza ed è già balzato alla ribalta delle cronache per varie vicissitudini. Ad aprile scorso pagò una multa di 400 euro per aver detto messa con i fedeli presenti in un periodo in cui era vietato.

“Se incontro i rapper…li picchio”

A luglio 2019, durante l’omelia aveva urlato per due volte “stronz*” parlando dei rapper italici e non.

“Era ora di fare qualcosa – avev poi spiegato al Quotidiano Nazionale – non si poteva più stare a guardare”.

“I vostri figli ascoltano la musica di questi stronzi, presunti rapper, che a ragazzini di 12 anni, che si affacciano alla vita con tutti gli ormoni in circolo gli dicono che tanto la vita finisce in niente”.

“L’ho già detto in omelia e lo ribadisco: se ne incontro uno lo picchio, poi mi picchia lui, ma io mi ci butto dentro perché non è possibile che i nostri ragazzi ascoltino da questi stronzi che ciò che vale è solo la carriera, i soldi, il se**o, la droga” (fonte: Ansa, YouTube).