Donald Trump a Melania: “Sorridi”. Lei non lo fa

ROMA – “Melania, sorridi”. Donald Trump chiede, Melania (non) esegue.

Il presidente e la First Lady si sono recati in visita al santuario di Washington dedicato a Papa Giovanni Paolo II. La coppia ha posato per una serie di foto.

E mentre il presidente ha esibito un largo sorriso, la moglie ha offerto un’espressione tirata.

I video diventati virali sui social mostrano un breve conciliabolo tra il presidente e la First Lady che, dopo le parole del marito, abbozza un sorriso con risultati rivedibili.

Trump si è recato in visita al santuario istituito nel 2011 dall’organizzazione laica dei Knights of Columbus e che contiene un’ampolla di sangue del pontefice Giovanni Paolo II, nella giornata di martedì 2 giugno.

Con lui c’era Melania che è cattolica.

Gregory è il più importante vescovo cattolico afro-americano.

Nella dichiarazione l’alto prelato ha ricordato l’impegno di Giovanni Paolo II per i diritti umani e ha condannato “l’uso dei lacrimogeni e di altri deterrenti per mettere a tacere, disperdere o intimidire i manifestanti per una photo opportunity”.

Il riferimento è alla foto di Trump scattata davanti alla Saint John’s Episcopal Church su Lafayette Square con la Bibbia in mano. Per farla scattare, il presidente ha fatto disperdere i manifestanti che assiedavano la Casa Bianca.

La visita al Saint John Paul II Shrine, in coincidenza con il 41esimo anniversario della visita di Giovanni Paolo Secondo nella sua nativa Polonia, è stata contestata da gruppi cattolici che hanno manifestato davanti alla adiacente Catholic University con cartelli su cui era scritto “la nostra chiesa non è una photo opportunity” e “Black Lives Matter” (fonte: Ansa, AdnKronos).