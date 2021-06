Donna picchiata in strada a Rieti ad una fermata dell’autobus da un uomo. La scena orribile è stata ripresa con un telefonino. A difendere la donna non interviene nessuno: e la cosa ancora più terribile è la presenza di un gruppo di ragazzi che assiste al pestaggio avvenuto in una piazza centrale in pieno giorno.

Rieti, donna picchiata in strada: qualcuno filma la scena e non interviene

Chi assiste alla scena, come prima cosa decide di filmare il tutto con il cellulare. Ad intervenire o chiamare le forze dell’ordine non ci pensa nessuno.

La donna, sotto la pensilina viene presa a calci e pugni e finisce per terra. Come scrive La Stampa, in questo caso il telefonino, da strumento di aiuto, diventa arma. Gli spettatori sono immobili e fanno parte del “pubblico”, formato da una comitiva composta di maschi e femmine. Durante le macabre riprese si sentebbero delle frasi del genere (non presenti nel video che segue privo di audio): “Fai il video!” E ancora: “Bella… menano pure a me!”.

Forse chi ha assistito al pestaggio avrà pensato che fosse più importante realizzare un filmato per collezionare un po’ di clic in più.

Rieti, il video sul sito “Welcome to favelas”

Secondo alcuni, il gruppo avrebbe poi cercato di chiamare la polizia o quantomeno avrebbe detto di volerlo fare. La scena tratta da youtg.net finisce sulla piattaforma “Welcome to favelas” e fa il giro della rete. Il video in questione, girato molto probabilmente lo scorso weekend, termina con l’aggressore che prende di peso la ragazza e la porta via con forza allontanandosi dalla piazza. Le immagini sono state intanto acquisite dalla Questura di Rieti che ha aperto un’indagine.