Una donna rifiuta di indossare sul treno la mascherina. Il capotreno fa fermare il convoglio e a bordo scoppia il caos. E’ accaduto lo scorso fine settimana.

Non vuole indossare la mascherina e fa fermare il treno su cui è appena salita.

E’ accaduto su un treno in una località imprecisata lo scorso fine settimana.

La donna di cui non si conoscono le generalità, ha costretto il capotreno a fermare il convoglio su cui viaggiava insieme a molte altre persone, perché rifiutava di indossare la mascherina. Il tutto è documentato in un video che è diventato virale sui social network.

La passeggera è colei che riprende la scena. Cerca solidarietà ma invece viene attaccata dai presenti. E’ lei a prendersela con un addetto di Trenitalia: “Io ho il diritto di viaggiare sul treno, mi state mettendo in una condizione spiacevole”.

A chi le fa notare che potrebbe agire per far cambiare la legge invece di non rispettarla, lei risponde che lei sta “provando a cambiare la legge, mandando delle lettere”.

A bordo del treno sale la tensione

A perdere la pazienza è un’altra passeggera che sbotta: “Lei non ha rispetto per la gente né per lo Stato”.

Quest’ultima si appella alle altre persone presenti nel vagone: “Facciamo votazione: chi è per la mascherina? Ecco, siamo la maggioranza. Noi siamo il popolo può obbedire al popolo?”

E lei, la donna che rifiuta di indossare la mascherina, prima di chiudere il video replica infastidita: “Siete un popolo di schiavi” (fonte: Leggo, YouTube).