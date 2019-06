ROMA – Una donna di 75 anni cade durante un’escursione in montagna e si fa male. L’operazione di recupero e salvataggio non va però come sperato: la fune dell’elicottero che la solleva comincia a girare vorticosamente su se stessa senza che nessuno possa fare nulla per fermarla.

Succede a Piestewa Peak vicino a Phoenix in Arizona: il problema è stato causato dalla fune che tiene ferma la barella collegata all’elicottero. Il guasto avviene a mezz’aria. Per fortuna, alla fine la donna ferita viene fatta salire a bordo senza aver riportato alcun danno.

Fonte: Youtube