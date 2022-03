Donnarumma, papera Real Madrid-Psg (VIDEO): l’errore che ha condannato i francesi in Champions League

Donnarumma è stato protagonista di una papera clamorosa in Real Madrid-Psg. Questo errore ha condannato all’eliminazione dalla Champions League la sua squadra. Infatti, fino a quel momento, il Psg era padrone del campo con il Real Madrid che non era mai riuscito a calciare in porta. Quindi, per assurdo, fino a questa papera, era stata una serata tranquillissima per il portiere della Nazionale Italiana di Calcio.

Donnarumma ‘impicca’ la partita al Psg con una papera clamorosa, passa il Real Madrid

Questo errore imperdonabile, è arrivato nel momento migliore di Donnarumma con la maglia del Psg. Infatti, dopo mesi di panchina, era riuscito finalmente a guadagnarsi il posto da titolare a scapito di Navas. Pochettino aveva deciso di promuovere il giovane Donnarumma a scapito del ‘vecchio’ Navas. Ma dopo questa papera potrebbe rivalutare nuovamente le gerarchie per la porta del Psg. Sempre che nel frattempo non venga proprio esonerato.

Perché uscire agli ottavi di Champions League, poco dopo la fase a gironi, è veramente un fallimento per una squadra che continua a spendere milioni di euro sul mercato con un tridente delle meraviglie formato da Mbappé, Neymar e Messi.

I francesi erano passati in vantaggio proprio con una perla di Mbappé su assist di Neymar. Dopo il gol, i francesi hanno controllato la partita con un lungo palleggio a centrocampo e hanno fallito altre occasioni da gol.

Il video YouTube con la papera di Donnarumma in Real Madrid-Psg

Poi la papera dell’ex portiere del Milan. Gigio ha portato troppo il pallone con i piedi e lo ha perso dopo il pressing di Benzema. La sfera è arrivata a Vinicius jr che ha servito lo stesso Benzema che non ha avuto difficoltà a segnare a porta praticamente vuota.

A quel punto, il Psg è uscito dal campo e il Real Madrid ha completato una clamorosa rimonta con altri due gol di Benzema (propiziati, questa volta, da errori dell’ex romanista Marquinhos). Il video da YouTube con la paperissima dell’ex portiere del Milan.