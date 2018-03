BISHKEK – A mezz’ora dal decollo esplode uno dei motori di un aereo di linea della TezJet Air. Il pilota è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza.

Nel video ripreso dal Daily Mail si vede il motore fuori uso. Precedentemente era uscito del fumo da quel motore subito dopo il decollo da Bishkek in Kirghizistan, notato immediatamente dai passeggeri.

L’aereo è rientrato all’aeroporto internazionale di Manas nella capitale dell’ex-stato sovietico, in cui erano già pronti a intervenire i servizi antincendio che, tuttavia, non sono stati necessari. TezJet ha rifiutato di commentare l’incidente esaminato però dall’Agenzia per l’aviazione civile del Paese. Quando il velivolo diretto a Batken, una città nel sud del Kirghizistan, ha effettuato l’atterraggio, gli spaventati passeggeri hanno applaudito, sicuramente sollevati per lo scampato pericolo.