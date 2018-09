Douglas Costa, stop da fantascienza con il tacco al volo VIDEO

ROMA – Douglas Costa e lo stop di tacco con la palla che si alza, poi il controllo con la coscia e infine un calcio al volo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il tutto con la palla che non tocca mai terra. Nel corso del riscaldamento prima di Parma-Juventus, incontro valevole per la terza giornata di Serie A, l’attaccante brasiliano dei bianconeri, si è esibito in questa “magia” da fantascienza.

L’esterno bianconero Douglas Costa è poi intervenuto ai microfoni di JTV dopo il successo in casa del Parma: “Sì, missione compiuta, indipendentemente da tutto sono tre punti molto importanti. Poco a poco migliora la mia condizione fisica e quella della squadra, così possiamo dare il meglio per la Juventus – evidenzia TuttoJuve.com -. Eravamo una squadra tecnica anche l’anno scorso, è chiaro che quest’anno abbiamo preso giocatori importanti per la nostra squadra, ma la tecnica c’è sempre stata. Nel campionato italiano tutti danno il massimo contro la Juventus”.