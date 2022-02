Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri risponde alle domande ed esclude di essere interessato a diventare federatore di un centro politico: “Lo escludo. Ho visto che tanti politici mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando grande sollecitudine, ma vorrei rassicurarli che se decisessi di lavorare un lavoro lo trovo da solo…”.

Mario Draghi: “Un lavoro lo trovo da solo”

Il premier esclude di essere interessato a diventare federatore di un centro politico. Queste le sue parole: “Tanti, anche politici, mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando una sollecitudine straordinaria. Io li ringrazio, ma se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, un posto di lavoro me lo trovo anche da solo”.

Sarcasmo in sala dopo le parole di Draghi

Quanto detto da Draghi sscita un certo sarcasmo in sala. Mario Draghi parla poi della squadra di Governo ed esclude un rimpasto. Il suo Governo “è efficiente e va avanti” .

Non mancano ovviamente, sempre in conferenza stampa, riferimenti alla riforma della giustizia di cui oggi è stata approvata la norma contro le “porte girevoli”. Draghi spiega che “una giustizia dai tempi certi, rapida, favorisce l’afflusso di investimenti stranieri, ma non direi che le questioni discusse oggi siano direttamente collegabili a questo. E’ un lungo percorso di cui oggi è solo una parte”.

E ancora: “Io penso che il collegamento più importante sia per ciò che fa per i cittadini italiani e per la magistratura, per il lavoro che fa la stragrande maggioranza dei magistrati”.