Grande paura per l’attaccante del Napoli Dries Mertens con il suo aereo privato finito fuori pista durante la fase di atterraggio. L’aereo privato noleggiato da Dries Mertens per volare in Belgio e sottoporsi a cure per la caviglia è infatti andato fuori pista al momento dell’atterraggio.

Nelle immagini si vede l’aereo su cui viaggiava Dries Mertens finito sul prato con tanto di segni delle ruote sul terreno. Il volo è quindi rimasto bloccato adagiato a pochi metri dalla pista. Con ogni probabilità la manovra errata è stata provocata dalla condizioni meteo difficili per i forti acquazzoni che hanno colpito il Belgio in questi giorni.

Mertens e l’aereo, per fortuna nulla di grave

Un incidente che non ha avuto conseguenze ma ha provocato solo un grande spavento per il calciatore del Napoli, già alle prese in questa stagione con tanti problemi fisici che non lo stanno facendo giocare quasi mai. A raccontare l’accaduto è stato il quotidiano Het Laatste Nieuws, chiarendo che l’attaccante del Napoli sta bene e non ha riportato alcuna lesione o ferita.

Dries Mertens e l’infortunio

Dries Mertens non si è ancora ripreso dall’infortunio alla caviglia rimediato in campionato contro l’Inter. L’attaccante belga era rientrato a metà gennaio e si pensava che in settimana sarebbe potuto tornare a giocare, ma così non è stato. Nell’ultima giornata, contro il Parma, l’attaccante belga non è nemmeno stato convocato da Gattuso e per questo è volato ad Anversa per un consulto sulla caviglia che continua a fare male non permettendogli di allenarsi al meglio e scendere in campo.