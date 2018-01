LENNOX HEAD – Due nuotatori australiani vengono salvati da un drone nell’oceano. La notizia la pubblica il Daily Mail: a quanto pare si tratta del primo caso di salvataggio messo in atto attraverso un drone.

Ad essere stati salvati sono due ragazzi rimasti sorpresi da onde di 3 metri mentre nuotavano al largo di Lennox Head nel Nuovo Galles del Sud, vicino al confine con il Queensland. Il dispositivo di sicurezza impiegato è predisposto per il salvataggio di persone in difficoltà in mare. L’Australia è all’avanguardia nell’utilizzo della tecnologia per i salvataggi in acqua, e sta sperimentando decine di droni sulle spiagge del paese.

L’intelligenza artificiale utilizzata in questo caso viene sviluppata utilizzando migliaia di immagini catturate da una fotocamera del drone con un algoritmo in grado di identificare oggetti.