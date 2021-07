Dubai, esplosione al porto di Jebel Ali: grosso incendio sul container, ma nessun morto VIDEO

Dubai, esplosione al porto di Jebel Ali. Un incendio è scoppiato su una nave container, ma fortunatamente non ci sono state vittime. I video delle fiamme avevano allarmato sulle conseguenze dello scoppio.

Dubai, esplosione al porto di Jebel Ali: incendio su nave container

Una forte esplosione è avvenuta ieri a Dubai, in una nave attraccata nel porto di Jebel Ali. I video condivisi sui social media hanno mostrato una montagna di fuoco vicino al porto di Jebel Ali.

“Un incendio è scoppiato in un container all’interno di una nave ancorata nel porto di Jebel Ali, dopo che nel porto è stata udita una forte esplosione. L’incendio è stato messo sotto controllo, non sono state segnalate vittime”. Lo ha reso noto il governo dell’emirato in una nota.

L’incendio sulla nave container è stato un incidente

L’incendio nel più grande hub di trasbordo del Medio Oriente è stato causato da un container che conteneva materiale infiammabile. Lo ha detto alla televisione Al Arabiya il direttore generale del Dubai Media Office (DMO) Mona Al Marri, descrivendolo come un “normale incidente“.

Il DMO ha affermato che non ci sono state vittime e che le autorità portuali hanno adottato misure per garantire che la normale navigazione non sia stata interrotta.

La polizia di Dubai ha affermato che l’esplosione potrebbe essere stata causata da “attrito o alte temperature” durante il caldo estivo. Testimoni che abitano in un raggio di 22 km (14 miglia) da Jebel Ali hanno sentito l’esplosione.

Durante la notte, il DMO aveva pubblicato filmati di acqua pompata per spegnere le fiamme. Alcuni testimoni hanno riferito alla Reuters che i veicoli coinvolti nelle normali attività portuali hanno continuato a entrare e uscire dall’area portuale mentre i veicoli della protezione civile sono arrivati ​​per affrontare l’incendio.

Il DMO non ha identificato la nave coinvolta, ma ha affermato che aveva la capacità di trasportare 130 container. Ha detto che la nave si stava preparando ad attraccare a un ormeggio “lontano dalla linea di navigazione principale del porto”. I funzionari hanno detto ad Al Arabiya che l’equipaggio era stato evacuato per tempo.