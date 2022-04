Momenti di paura a Dubai. Un enorme incendio è divampato sulla terrazza del Swissôtel Al Murooj, hotel che si trova non troppo distante dal mega centro commerciale Dubai Mall.

Dubai, mega incendio sulla terrazza dello Swissotel

Secondo i quotidiani locali, le fiamme sono scoppiate intorno alle 15 ora locale. La struttura è stata subito evacauata mentre i Vigili del fuoco erano impegnati a spegnere le fiamme con l’aiuto della Protezione Civile.

Enorme nuvola di fumo su Dubai

Una enorme nuvola di fumo si è immediatamente propagata sui cieli della città con le immagini catturate dai passanti e subito diffuse sui social. Gli ospiti dell’hotel sono stati trasferiti in una struttura temporanea in attesa del via libera per il rientro. Ignote le cause dell’incendio.