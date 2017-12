NEW YORK – Dustin Hoffman discute col comico e presentatore del programma di HBO “Last Week Tonight” di John Oliver, durante un incontro pubblico a New York per il ventennale del film Sesso e Potere.

Il comico stava moderando gli interventi. Ad un certo punto ha chiesto conto all’attore di un’accusa di molestie fatta nei suoi confronti dall’attrice Anna Graham Hunter. Quando i due lavoravano sul set di una produzione televisiva nel 1985,Hunter ha raccontato che Hoffman si comportò in modo inappropriato nei suoi confronti e la palpeggiò . La donna all’epoca aveva solo 17 anni.

“C’è qualcosa di cui dobbiamo parlare perché è nell’aria” ha esordito il conduttore della HBO. La replica sarcastica dell’attore: “E’ nell’aria? Dalle cose che hai letto hai fatto incredibili illazioni su di me. Conosci il caso meglio di chiunque altro. Sono colpevole. Credi alla roba che leggi?“

“Credo a ciò che (la Hunter ndr) ha scritto. Non avrebbe senso mentire”. Dustin risponde: “Be’, ha senso che l’abbia taciuto per 40 anni”. Oliver non si tira indietro ed affonda: “Se fosse successo, e non hai prodotto prove che dimostrano il contrario, allora diventi una persona sospetta. Dire: “Non sono stato io” sembra una scappatoia. Lo capisci?”. I due hanno proseguito a discutere animatamente.