EasyJet, il bagaglio a mano pesa troppo. E lui indossa 13 magliette VIDEO

ROMA – Come beffare EasyJet? Facile: basta indossare 13 maglie. Tutte insieme.

Josh Irvine, 46enne scozzese, visto che il suo bagaglio pesava troppo per essere portato a mano, ha pensato a un originale stratagemma per ovviare al pagamento extra.

“La ragazza al bancone del check-in ci ha chiesto se volevamo pagare, ma mio padre non ci ha pensato su un attimo: ha aperto la valigia e ha indossato velocemente 13 indumenti per arrivare al peso consentito e non spendere 100 euro in più”, ha raccontato il figlio Josh ai media locali. “Abbiamo avuto un po’ di problemi quando abbiamo fatto i controlli di sicurezza perché tutti pensavano che stavamo cercando di contrabbandare qualche prodotto nascondendolo sotto ai vestiti. Per fortuna tutto è andato bene e ci siamo imbarcati risparmiando più di 100 euro”.

Fonte: YouTube.