Ecco il VIDEO della bomba che fa saltare il bancomat, i rapinatori in fuga spargono chiodi, circondano armati stazione di Polizia

La banca si trova a Kressburgo nella provincia meridionale di Itapúa in Paraguay. La notte di venerdì 2 dicembre è stata fatta saltare in aria da una banda di rapinatori. Un video ha ripreso il momento in cui avviene l’esplosione che ha squarciato il bancomat facendo fuoriuscire le banconote. I rapinatori hanno bloccato la stazione di Polizia locale impedendo, fucili alla mano, ai poliziotti di intervenire. Poi hanno disseminato la strada di chiodi per fermare un eventuale inseguimento.

Il video dell’esplosione della bomba che ha squarciato il bancomat di una banca

Il capo della polizia nazionale paraguaiana di Itapúa, Jorge Piñánez, ha detto all’emittente locale Abc che a circondare la stazione di Polizia di Kressburgo sono state 8 persone arrivate con due auto. Non è stato sparato nemmeno un colpo. La loro presenza è stata però sufficiente ad impedire che i poliziotti intervenissero per sventare l’esplosione di un bancomat che stava avvenendo, in contemporanea, a circa un miglio di distanza. Ad essere colpita è stata una filiale del Banco Regional. I fatti sono avvenuti venerdì 2 dicembre intorno all’una di notte. La somma di denaro rubata è al momento imprecisata, ha raccontato a Radio Monumental il vice comandante della Polizia nazionale Baldomero Benítez.

Persone armate dislocate dai rapinatori in vari punti della città

La banda di rapinatori ha posizionato anche diverse persone armate in vari punti chiave di Kressburgo. Hanno poi dato fuoco a un’auto a circa 20 chilometri dalla banca, seminando lungo il tragitto grossi chiodi per impedire alla Polizia di inseguirli.