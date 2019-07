WASHINGTON – E’ iniziata intorno alle 15:30 locali, le 22:30 italiane di martedì 2 luglio, l‘eclissi solare totale in Sud America, trasmessa su web e visibile in Cile ad Argentina, che per oltre due ore ha regalato uno spettacolo mozzafiato.

La Luna ha oscurato completamente il Sole durante la “Grande Eclissi del Sud America”, come è stata ribattezzata. Milioni di persone, da La Serena in Cile, la prima città a poterla ammirare, a San Juan in Argentina, hanno assistito al raro fenomeno celeste con il naso all’insù.

E così l’eclissi totale di sole ha richiamato in Cile non solo i residenti, ma tanti turisti provenienti da paesi esteri. Tra questi anche diversi vip come Richard Branson, Bill Clinton, Sergey Brin e Bill Gates.

Le eclissi totali di sole si verificano all’incirca ogni 14-15 anni, quando la distanza media della Luna dalla Terra è sufficiente a farla apparire nel cielo grande quanto il Sole. Le stesse eclissi sono osservabili dallo stesso punto del nostro pianeta ad intervalli di circa 360 anni.

La durata ed il fatto che l’eclissia sia totale o parziale, dipendono da fattori come l’allineamento e la distanza di Sole e Luna rispetto alla Terra.

Fonte: Agi, Leggo