Ecuador, punta la pistola in faccia al giornalista e gli ruba il telefono in diretta tv VIDEO

Ecuador, punta la pistola in faccia al giornalista e gli ruba il telefono in diretta tv

Ecuador, il giornalista televisivo Diego Ordinola sta andando in onda in diretta davanti allo stadio Monumental di Guayaquil.

Un ragazzo con il volto coperto da una mascherina gli punta la pistola per rubargli il telefonino.

Ecuador, giornalista rapinato in diretta tv

La rapina avviene in diretta, con pistola puntata in faccia. Ordinola ha poi postato il video di quanto accaduto.

Durante un collegamento, l’uomo si è visto puntare in faccia una pistola da un malvivente che ha minacciato il cronista e il suo cameraman, facendosi consegnare i telefoni cellulari.

Il ladro poi è fuggito, inseguito dai due, che lo hanno ripreso mentre si dileguava con un complice, in sella a uno scooter.

Giornalista rapinata del cellulare in diretta a San Paolo in Brasile

Lo scorso giugno, una giornalista della Cnn viene aggredita e derubata in strada da un uomo armato di coltello.

La reporter è in strada a San Paolo, in Brasile: mentre è in collegamento con uno smartphone in mano, viene minacciata e derubata.

Bruna Marcedo viene derubata in diretta.

Nel video si vede il ladro con un coltello in mano avvicinarsi alla giornalista. L’uomo punta un’arma alla pancia della giornalista che è costretta a consegnare lo smartphone. Poi le immagini si interrompono.