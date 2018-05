MANCHESTER – Ederson Moraes è il portiere del Manchester City. Il calciatore è noto per i suoi mega rinvii che si trasformano molto spesso in assist per gli attaccanti. Moraes è dotato di un colpo da record che è in grado di rinviare il pallone dalla propria area [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] ad una distanza mai vista prima.

I suoi colpi hanno attirato l’interesse degli ispettori del “Guinness World Records”, che hanno messo alla prova Ederson con successo. Il portiere è infatti riuscito a battere il record di “rinvio più lungo di sempre” raggiungendo la distanza di 75,33 metri. Il tutto certificato dagli ispettori che sono arrivati al campo del Manchester City con gli strumenti utili alla misurazione della distanza.