Sono degenerate in scontri con la polizia le proteste contro il coprifuoco organizzate ad Eindhoven. La polizia ha dovuto fare ricorso a idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Secondo la polizia, sono almeno una cinquantina gli arresti.

Scontri ad Eindhoven, almeno 55 persone arrestate

Almeno 55 persone sono state arrestate in Olanda dopo le proteste contro il lockdown che ieri, domenica 24 gennaio, sono sfociate in forti scontri con la polizia. “Questa è violenza criminale, non una protesta. E la tratteremo come tale”, ha detto il premier Mark Rutte parlando con la stampa.

“Se il Paese continua su questa strada, allora penso che ci stiamo dirigendo verso la guerra civile“, ha detto il sindaco di Eindhoven John Jorritsma.

Ad Eindhoven i manifestanti hanno dato fuoco ad auto e cassonetti e lanciato pietre contro la polizia che ha usato cannoni ad acqua per disperderli. Anche ad Amsterdam gli agenti hanno sparato acqua contro la folla.

Fiamme al laboratorio Covid di Urk

Quella di ieri è stata la manifestazione più violente in Olanda dall’inizio della pandemia. Il giorno prima, un gruppo di violenti avevano dato fuoco a un laboratorio di test per il Covid nel paesino di Urk.

L’Olanda è stata costretta ad un lockdown dalla metà di dicembre, e questo dovrebbe continuare almeno fino al 9 febbraio. Il governo ha rafforzato l’isolamento con un coprifuoco dalle 21:00 alle 4:30 del mattino che è entrato in vigore sabato, poche ore prima dei violenti scontri.