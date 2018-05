ROMA – “Roma mi mancava proprio”. E pubblica un video con i cassonetti sotto casa stracolmi di rifiuti. La showgirl Elena Santarelli è stata a Trento dove sta curando suo figlio: appena rientrata nella Capitale mostra ai suoi follower su Instagram le immagini dei cumuli di spazzatura al quartiere Fleming, nella sona nord della città.

Il breve video di dieci secondi ha come didascalia un sommesso “Roma è anche questo” ed è stato ripreso dal Messaggero.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La bionda showgirl non è l’unica cittadina che esprime attraverso i social il proprio disappunto per il degrado sulle strade dei propri quartieri: sono infatti migliaia le segnalazioni della sporcizia e dei cassonetti stracolmi che popolano di nuovo Roma in questi giorni.