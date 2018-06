ROMA – Questo video in tanti lo aspettavano da tempo, da quando Elena Santarelli con molto coraggio ha detto al mondo che suo figlio Giacomo è malato di tumore. Ora il piccolo si sta riprendendo: Elena ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories in cui si vede Giacomo fare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] degli esercizi di “core stability” e la didascalia è chiara: “Più forte di prima”.

Panorama pubblica il filmato.

Nelle ore precedenti al video, la Santarelli aveva postato una foto commovente che la ritraeva all’ospedale Bambin Gesù di Roma, lo stesso in cui è ricoverato suo figlio, mentre sorrideva a un bimbo di 18 mesi che aveva appena completato il suo ciclo di chemioterapia. La didascalia, in questo caso era: “Arriverà anche per me questo giorno prima o poi, ne sono sicura. Devo solo avere tanta pazienza”.

In queste ore, la showgirl sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi, ha mandato un messaggio altrettanto positivo. D’altronde sono mesi che sta dando l’esempio mostrando grande coraggio per come sta gestendo la malattia del figlio. Elena appare sempre forte, positiva e ottimista, in attesa di arrivare al giorno in cui tutta questa storia sarà solo un ricordo. “Sto passando la prova peggiore della mia vita” aveva detto un po’ di tempo fa. Come darle torto?