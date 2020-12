Elettra Lamborghini, morto il suo cavallo: “Non ci credo, non mi sento pronta per questo”

La cantante Elettra Lamborghini in una delle sue storie su Instagram dopo aver bevuto un po’ troppo si è lasciata andare a discorsi molto espliciti.

Elettra Lamborghini, neo sposa di Afrojack, è stata a Dubai per i primi mesi del matrimonio. Tornata in Italia la cantante non ha nascosto di essersi abbuffata di tortellini e per questo motivo dà ai suoi follower consigli decisamente spinti per perdere peso dopo le grandi abbuffate.

“In realtà non veorrei..ma mi hanno detto che se una fa la passiva” dice la Lamborghini “si bruciano comunque sulle 250 calorie..detto ciò, avete presente quando si bo**a e uno ha bevuto troppo? Tipo me..e la pancia fa un rumore..”. A questo punto la Lamborghini sdraiata sul letto fa sentire il rumore che proviene dalla sua pancia messa in movimento: “Sentite..Sentite”.

Eletta Lamborghini parla del marito

In una recente intervista al Sun, Elettra Lamborghini è tornata a parlare della cerimonia e ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore al marito. “È stata davvero una bella giornata. Ero molto emozionata i giorni precedenti, ecco perché ho pianto praticamente tutto il tempo. È stato assolutamente magico, un giorno speciale pieno di amore e vibrazioni positive. E quando ho visto Nick che mi aspettava, il mio cuore si è sciolto”.

Elettra ha conosciuto Nick, in arte Afrojack, nel 2018 ed è stato amore a prima vista: “Lui ha sicuramente cambiato la mia vita. Dico sempre che mi potevo sposare solo con lui. Non so perché, ma abbiamo legato immediatamente. Nick è unico nel suo genere un uomo fedele che entra nella tua vita e la rende un sogno”.

Afrojack è un dj famoso in tutto il mondo e quest’anno è arrivato al settimo posto nella top 100 dei migliori Dj stilata da Dj Mag. Per le però tutto questo non conta: “Non ho sposato Afrojack, non ho sposato un dj superstar. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza. Il matrimonio non è stato un grande cambiamento, è stata la conferma del nostro amore”. (fonti Instagram, Meteoweek e Sun).