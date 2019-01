LAS VEGAS – Hyundai presenta Elevate, un veicolo in grado di “camminare” su praticamente tutti i terreni sconnessi. Presentato al Ces di Las Vegas 2019, l’auto ricorda i mezzi futuristici della saga di Star Wars. Nelle previsioni della casa coreana, questo particolare suv è destinato a riscuotere successo come mezzo di soccorso in caso di calamità naturali come alluvioni o terremoti.

Il concept Hyundai ha le gambe robotizzate che consentono di guidare, camminare o arrampicarsi sui terreni più insidiosi. Si tratta di una vera e propria novità nel campo delle mobilità: questo mezzo ha infatti un’elevata agilità che gli consente di raggiungere luoghi in cui un normale veicolo da strada non riuscirebbe ad arrivare come, ad esempio, il soccorso alpino.

L’auto, forse non molto adatta al mercato di massa, ha quindi un grande appeal nell’utilizzo in situazioni particolari. Elevate è talmente inedito che ha creato una nuova categoria di veicoli: si tratta degli Umv, Ultimate Mobility Vehicle.

Grazie alla robotica utilizzata e ai motori di propulsione posizionati sul mozzo della ruota, Elevate compie una gran varietà di movimenti: le ruote si muovono infatti nello stesso modo in cui camminano i rettili e i mammiferi e quindi permettono di procedere in avanti, lateralmente e indietro, adattandosi allo stesso tempo al terreno che si trova sottostante.

Poi, quando serve, le ruote tornano nella stiva ed Elevate si trasforma in un veicolo normale.