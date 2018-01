BOLZANO – Maria Elena Boschi a Bolzano parla in tedesco. Era il 20 ottobre 2017, con il sottosegretario che partecipò all’inaugurazione del Noi Techpark e, come testimonia il video pubblicato su Youtube da Alto Adige Innovazione, la dem aretina candidata proprio a Bolzano alle prossime elezioni, non si sottrae alla prova della lingua teutonica.

Il tentativo è goffo, ma coglie nel segno: per lei applausi a scena aperta prima di passare all’italiano e confessare di non comprendere molto quando i suoi interlocutori si esprimono in tedesco.