BOGOTA’- L’elicottero perde improvvisamente il controllo e nel precipitare falcia un ingegnere che aspettava di essere soccorso. Accade in Colombia sulla catena montuosa Serranía del Pinche, nel sud-ovest del Paese. Iván Andrés López Londoño, responsabile della manutenzione della compagnia Helifly, è rimasto ucciso: la vittima e un suo collega erano stati costretti ad atterrare frettolosamente per un guasto tecnico ed erano in attesa di un secondo elicottero.

Il secondo mezzo si è librato nell’aria a pochi metri da terra quando improvvisamente il pilota ha perso il controllo, finendo per schiantarsi su López Londoño. Il collega è rimasto illeso, secondo quanto racconta Helifly.

Fabio Rojas, capo della polizia nella regione di Cauca, ha raccontato: “Quello che sappiamo è che il primo elicottero ha avuto un’avaria per un guasto meccanico, e un altro mezzo è stato inviato per trasportare il carico e recuperare le due persone”. Helifly ha dichiarato in un comunicato di essere profondamente rattristata “dalla morte del signor López Londoño e che la sua famiglia è tenuta aggiornata su ogni dettaglio dell’indagine”. Su YouTube il video che mostra il momento in cui l’elicottero perde il controllo ribaltandosi. Le immagini sono sconsigliate al pubblico più sensibile.