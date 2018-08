LITTLE ROCK – L’elicottero della Polizia sbaglia manovra e si ribalta sul fianco. Il video arriva da Little Rock, nello stato di Arkansas (Stati Uniti). Il dipartimento di polizia ha pubblicato il video dell’incidente [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Secondo quanto riportato dai giornali americani gli agenti stavano testando la batteria di un elicottero. Le immagini pubblicate sulla pagina Facebook del dipartimento di polizia mostrano i tentativi del velivolo di alzarsi da una piccola piattaforma. Ma il velivolo oscilla vistosamente prima di ribaltarsi su un fianco.

Un uomo prima tenta di attirare l’attenzione del pilota, segnalandogli di spegnere il motore, poi accorre in suo soccorso. Il portavoce della polizia ha detto che l’incidente è stato causato da raffiche di vento trasversali e che l’elicottero è stato danneggiato irreparabilmente. Il pilota, un ufficiale in pensione, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

VIDEO: Police helicopter crashes in Little Rock. Pilot seriously injured. Passenger is ok. Investigators say a gust of wind on take off caused the crash. pic.twitter.com/CSgttE4Bbe

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) 22 agosto 2018