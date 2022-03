Elisa canta Zombie dei The Cranberries per i russi arrestati perché manifestavano contro la guerra VIDEO (foto da video)

La cantante Elisa scende in campo contro la guerra in Ucraina e a favore dei russi che stanno manifestando contro il conflitto bellico. Tra questi russi, ci sono moltissimi giovani che sono stati arrestati semplicemente perché hanno manifestato contro la guerra. Manifestazione pacifica e assolutamente civile. Sono stati arrestati solamente perché hanno espresso una opinione differente rispetto a quella del governo russo.

Elisa canta Zombie per i russi che manifestano con coraggio contro la guerra

Per rendere omaggio a questi manifestanti e protestare contro la guerra in Ucraina, Elisa ha deciso di pubblicare un video sui social con l’interpretazione di una canzone veramente speciale. Infatti la cantante non ha scelto un suo brano ma ha cantato la cover di Zombie dei The Cranberries.

La cantante non si è limitata solamente a questo, ha lanciato anche una iniziativa che certamente verrà raccolta da tanti altri interpreti e da persone comuni sul web: “Suoniamo Zombie dei The Cranberries in sostegno del popolo russo che si ribella a questa guerra”. Quindi in segno di solidarietà per i russi che manifestano le loro idee anti belliche con coraggio.

Elisa canta Zombie contro la guerra in Ucraina, video da YouTube

Come didascalia del video, Elisa ha scritto: “Preghiamo per l’Ucraina, specialmente per i bambini, stiamo dalla parte di chi è contro questa guerra. Suoniamo Zombie, dei The Cranberries, in sostegno del popolo russo che è stato arrestato mentre cercava di protestare contro la guerra cantando questa canzone”.