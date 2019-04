ROMA – La senatrice del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro analizza il dato sulla disoccupazione inserito nel Def. La Pirro commenta il documento di economia e finanza presentato dal governo e dal ministro dell’Economia Giovanni Tria in cui viene prevista uan crescita dello 0,2%.

L’esponente del Movimento 5 Stelle analizza poi anche altri fattori contenuti nel Def, tra cui anche l’aumento della disoccupazione e afferma: “Aggiungo che è un dato che dimostra la maggiore fiducia anche l’aumento della disoccupazione, perché aumenta per il passaggio degli inattivi a disoccupati, ossia in cerca di occupazione. Persone che dallo scoramento totale tornano ad avere una speranza e a cercare lavoro. Persone che si alzano dal divano”.

Detta così potrebbe sembrare che l’aumento della disoccupazione sia un elemento che genera fiducia nelle manovre proposte dal governo della Lega e del Movimento 5 Stelle. E infatti questa è l’interpretazione della Pirro. L’esponente del Partito Democratico Davide Faraone però, non si è detto molto favorevole ad analizzare i dati in questo modo e su Twitter ha scritto un tweet col titolo “la vittoria di Pirro!”. Queste le parole di Faraone:

“La senatrice Elena Pirro, del resto, voleva semplicemente sottolineare la differenza – prevista – tra il numero degli inoccupati (coloro che non hanno né cercano lavoro) e il numero dei disoccupati (che non hanno lavoro, ma lo cercano). Chiaramente, è più grave per un governo avere un alto numero di inoccupati, perché significa che non c’è speranza nemmeno di ricercare un’occupazione. Ma il dato sulla disoccupazione tutto può essere meno che un numero a cui guardare con simpatia, come sembra fare la senatrice pentastellata in chiusura del suo intervento a Palazzo Madama”.

Fonte: Twitter, Youtube